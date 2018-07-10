РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В Подольске 24 июля проведут круглый стол, посвященный роли средств массовой информации в социальной адаптации иностранцев в округе, сообщила «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты горокруга Ефросиния Гыштемулте.

«В Подольске 24 июля состоится круглый стол на тему: «О роли местных СМИ в социальной адаптации и культурной интеграции иностранных граждан, пребывающих на территории Московской области». На повестке дня значатся следующие вопросы: взаимодействие представителей СМИ с общественными организациями в вопросе информирования мигрантов об изменениях в законодательстве РФ; влияние соцсетей на уровень информированности среди приезжих граждан», – сказала Гыштемулте.

Помимо этого, планируется в рамках мероприятия обсудить профессиональную этику в освещении происшествий с участием мигрантов. Начнется круглый стол в 15:00 по адресу: улица Кирова, дом 4. Желающих принять участие в мероприятии просят сообщить по телефону: 8(929)501-49-27.