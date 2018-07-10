РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Турнир по футболу среди дворовых команд пройдет в подмосковных Люберцах 14 июля, сейчас идет прием заявок, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Четырнадцатого июля пройдет турнир по футболу «Кожаный мяч» среди дворовых команд. Он состоится на спортивной площадке по адресу: улица Льва Толстого, дом №3», - сказал Ружицкий.

Турнир начнется в 11:00. Для всех желающих вход свободный.

Для участия в турнире нужно записаться по телефону: 8(495)503-32-45.