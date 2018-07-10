РИАМО – 10 июл. У магазина «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы выстроилась очередь из-за начала продаж умной колонки с голосовым помощником Алисой, передает РИА Новости.

Продажи стартовали в 10:00 по московскому времени во вторник.

«В центре Москвы выстроилась очередь за умными колонками «Яндекса». Примерно за час до открытия магазина перед ним собрались несколько десятков человек», – говорится в сообщении.

Станция выглядит как колонка. По голосовой команде Алиса может начать проигрывать любую музыку из «Яндекс.Музыки», рассказывать сказки, выполнять поиск, делать звук громче или тише. В перспективе станция будет интегрирована с различными сервисами: например, с ее помощью возможно интерактивное обучение иностранным языкам. Также ее можно подключать к телевизору для просмотра любого фильма сразу из нескольких онлайн-кинотеатров.

Стоимость устройства составляет 9 990 рублей. В нее включена подписка на три месяца на «Амедиатеку», на два месяца на ivi и 12 месяцев – на «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск».

«Яндекс.Станции» из первой партии будут в продаже только в офлайне, но вскоре устройство можно будет заказать и по интернету. До конца недели прием предварительных заказов на станцию откроет beru.ru – новый маркетплейс «Яндекс.Маркета». Оплаченное на сайте устройство отгрузят покупателю в течение 90 дней и бесплатно доставят в любой регион России.