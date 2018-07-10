РИАМО - 10 июл. Москва вошла в первую тройку самых тусовочных городов чемпионата мира по футболу в России, говорится в сообщении пресс-службы российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Специалисты сервиса выявили, в каких городах-организаторах мундиаля самые лучшие тусовки и вечеринки для болельщиков. Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.

«Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Екатеринбург и Казань признаны городами ЧМ-2018 с самыми зажигательными тусовками, развлечениями и концертами для болельщиков», – говорится в сообщении.

По результатам соцопроса, в топ-3 попали Санкт-Петербург (28% голосов), Москва (25%) и Сочи (23%). В первую пятерку также вошли Екатеринбург (7% голосов) и Казань (5% голосов). В первой десятке – Калининград (3% голосов), Нижний Новгород (3%), Ростов-на-Дону (3%), Волгоград (2%) и Самара (1%).

По данным FIFA Fan Fest, самые популярные фан-зоны для болельщиков – в Москве. Их посещают более 100 тысяч человек в день.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.