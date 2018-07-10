РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 июл. В подмосковном Дзержинском до конца 2018 года отремонтируют асфальтобетон в дворе домов на Томилинской улице, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, центр по организации закупок Дзержинского разместил заявку на ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий по адресу: улица Томилинская, дома №№28 и 29. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 349 080,11 рублей. Источник финансирования – бюджет городского округа.

В рамках контракта необходимо провести работы по строительству улично-дорожной сети. Заявки на участие в аукционе закончили принимать 9 июля. Аукцион в электронной форме пройдет 13 июля в 11:25. Покрытие во дворах планируют отремонтировать до конца текущего года.