РИАМО - 10 июл. Около 300 тысяч билетов «Единый», оформленных ко дню Воздушно-десантных войск, поступили в продажу в кассы столичной подземки, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Сегодня во все кассы Московского метрополитена поступили в продажу тематические билеты, посвященные дню образования ВДВ. Билеты выпущены общим тиражом 300 тысяч на одну, две, 20 и 40 поездок», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на билете изображен флаг ВДВ и лозунг: «Никто, кроме нас!».

День Воздушно-десантных войск отмечается в России ежегодно 2 августа. В 2018 году ВДВ отметят свой 88-й день рождения.