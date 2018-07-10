РИАМО - 10 июл. График движения аэроэкпрессов в аэропорт «Шереметьево» изменится в июле из-за проведения плановых работ на полигоне железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В ночь с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20 и с 20 на 21 июля будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из «Шереметьева». Поезда отправлением в 00:30 из Москвы отправятся в 00:32 и прибудут в «Шереметьево» в 01:18. Поезда отправлением в 00:30 из «Шереметьева» отправятся на 13 минут позже и прибудут на Белорусский вокзал в 01:18», - говорится в сообщении.

Ряд изменений в расписании также произойдет вечером 21 июля. Некоторые рейсы будут отменены, аэроэкспрессы будут курсировать в соответствии со следующим графиком: утром 22 июля произойдет отмена поездов отправлением в 05:30 и 06:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 05:00 из «Шереметьева».