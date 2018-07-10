РИАМО - 10 июл. Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов, который проходит в Подмосковье, даст возможность обсудить вопросы, касающиеся предотвращения случаев пропажи детей, сообщила во вторник уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

В Подмосковье проходит I Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии участвует губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса, добровольные поисково-спасательные отряды из более чем 40 регионов страны.

«Первый форум поможет решить важные задачи. Во-первых, в повышении эффективности взаимодействия организации пропавших людей, детей. Во-вторых, в совершенствовании системы обучения участников поисково-спасательных мероприятий. Очень много желающих (заниматься поисками людей – ред.), важно, чтобы помощь была профессиональной, точной, оптимальной. В-третьих, профилактические мероприятия, направленные на предотвращение пропажи детей», - сказала Кузнецова на мероприятии.

I Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит в доме правительства Московской области.