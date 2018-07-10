РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. Свыше 40 жителей подмосковного Красногорска отправились на первую смену московского областного молодежного форуме «Я гражданин Подмосковья», сообщил «РИАМО в Красногорске» начальник отдела по делам молодежи администрации горокруга Сергей Головко.

«В первой смене областного форума «Я гражданин Подмосковья», который начался 9 июля, принимает участие 41 житель Красногорска. Это активные, инициативные граждане Красногорска: работающая и студенческая молодежь», – сказал Головко.

Он уточнил, что часть участников собирается представить на мероприятии собственные проекты.

Областной форум «Я гражданин Подмосковья» проходит на базе отдыха «Любляна» горокруга Егорьевск с 9 по 29 июля. Форум пройдет в пять смен, в каждую из которых будет включено шесть образовательных направлений.