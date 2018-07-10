РИАМО - 10 июл. Специалисты из разных регионов России заинтересовались работой московского центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) в целях перенятия опыта и создания собственных учреждений такого профиля, сообщил журналистам во вторник директор ЦЭИИС Виктор Егоров.

«Интерес проявляют многие. Первой была Московская область - приезжали, тесно сотрудничали, перенимали опыт и создают подобные ГБУ. У нас были представители Башкортостана, Калининград приезжал. Завтра приезжает Татарстан по поручению президента, для перенятия опыта и создания подобного учреждения. В России интересуются. Мы ни от кого не отказываемся, пожалуйста, приезжайте, все покажем и расскажем», - сказал Егоров, отвечая на вопрос РИАМО.

Он добавил, что центр был создан в сентябре 2012 года распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина для обеспечения качества и безопасности строительства. В настоящее время в центре работает 228 сотрудников.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве» (ГБУ «ЦЭИИС») занимается проведением обследований, лабораторных и иных испытаний, а также экспертиз, цель которых - выявить и предупредить нарушения при строительстве и реконструкции объектов.

Кроме этого, ЦЭИИС оценивает энергетическую эффективность объектов капитального строительства, в том числе определяет класс энергоэффективности при вводе объектов в эксплуатацию.