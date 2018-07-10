РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. Проверка качества проведенного капитального ремонта дорог в подмосковном Королеве выявила недостатки, подрядчикам даны указания устранить их до конца следующей недели, написал первый замруководителя администрации города Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

Проверка качества проведенного ремонта дорог прошла по нескольким адресам. В частности, были проверены Завокзальная площадь, улицы Пионерская, Грабина, Горького, Сакко и Ванцетти, Военных строителей, а также проезды Дзержинского и Ворошилова.

«Выявлены несколько основных замечаний, таких как: неубранный мусор, отсутствие корректировки люков и примыкания с существующим асфальтом, например, с заездами во дворы, а также отсутствие занижения по программе доступная среда. Подрядчикам дано указание на устранение недостатков до конца следующей недели. После будет проведен следующий контроль», - написал Даниленко.

В Королеве расположены 509 дорог местного, регионального и федерального значения общей протяженностью 256,5 километров. В текущем году в городе отремонтируют 94 дороги протяженностью 51 километр.