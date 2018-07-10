РИАМО – 10 июл. Старейшему в России бизнесмену 94 года, сообщает RT.

Такие данные предоставила Федеральная налоговая служба (ФНС).

«Мужчина проживает в Москве. Он открыл бизнес в области розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что самому молодому предпринимателю России 14 лет. Подросток живет в Москве. Он организовал бизнес в области дополнительного образования детей и взрослых.