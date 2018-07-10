РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В Подольске сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием служебной машины на перекрестке улиц Большая Серпуховская и Матросская, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 1 июля 2018 года примерно в 9:10 на перекрестке улиц Большая Серпуховская с улицей Матросской, где произошло столкновение автомашины Daewoo Gentra со служебной автомашиной ВАЗ», - говорится в сообщении.

Свидетелей аварии просят обращаться по телефону: 8(496)754-82-07 (отдел по исполнению административного законодательства ГИБДД) или 8(496)754-66-38 (дежурная часть).