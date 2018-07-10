РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. В подмосковном Королеве, в рамках ремонтных работ, оцифровали 100% ям на дорогах и во дворах, сообщил глава городского округа Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Выполняя поручение губернатора, ведем работу по устранению ям на дорогах и во дворах. Оцифровано 100% ям. По состоянию на сегодняшний день заделано свыше 1 800 ям и отремонтировано порядка 10 750 квадратных метров дорожного покрытия», - написал Ходырев.

Перед ремонтом ямы сначала оцифровываются, а затем их асфальтируют, засыпают асфальтовой крошкой.

В Королеве расположены 509 дорог местного, регионального и федерального значения общей протяженностью 256,5 километров. В текущем году отремонтируют 94 дороги протяженностью 51 километр.

Горожане могут сообщать о новых ямах на дорогах в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также можно разместить сообщение на сайте по адресу: www.eds-korolev.ru или через мобильное приложение «ЕДС Королев».