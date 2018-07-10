РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. Сирены и голосовые сообщения прозвучат 30 июля в подмосковном Красногорске, в городе проверят систему экстренного оповещения, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Тридцатого июля с 11:00 до 13:00 на территории округа Красногорск будет проведена квартальная комплексная техническая проверка системы экстренного оповещения и информирования населения Московской области. В ходе проверки по сети проводного и эфирного вещания будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании технической проверки, включены электрические сирены в различных режимах звучания», – говорится в сообщении.

Комплексная система экстренного оповещения и информирования населения Московской области предназначена для оповещения населения об опасностях в случае военных действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Администрация городского округа Красногорск просит жителей округа соблюдать спокойствие», – заключается в сообщении.