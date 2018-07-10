РИАМО - 10 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильному блоку регионального правительства проработать вместе с операторами сотовой связи возможность более точно определять геопозицию абонентов для эффективного поиска потерявшихся людей.

Во вторник Воробьев принимает участие в работе I Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии также участвуют представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса, добровольные поисково-спасательные отряды из более чем 40 регионов страны.

«Мы заинтересованы в самых передовых технологиях. Геолокация работает, но координаты, которые она дает, очень большие, и наша задача, Дмитрий Владимирович (Пестов, заместитель председателя правительства Московской области – ред.), все-таки с «Мегафоном» и другими готовыми операторами найти, договориться об определении более точной геопозиции потерявшихся», - сказал Воробьев в ходе форума.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев теряются пожилые люди и дети.

«Для нас очень почетно и важно принимать первый добровольческий форум в Подмосковье, очень приятно, что сегодня будут обсуждаться самые передовые практики. Мы очень надеемся, что это обогатит нашу систему-112 и нашу дружную команду спасателей», - добавил губернатор.