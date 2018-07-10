РИАМО - 10 июл. Отделочные работы в домах, строящихся по программе реновации жилищного фонда Москвы, выполняются без серьезных нарушений, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

Он сказал, что по программе реновации в первом полугодии осуществили порядка 1,3 тысячи проверочных работ, начиная от несущих конструкций, заканчивая отделочными.

«В основном по отделочным работам выявляются нарушения по качеству работ. Отслоение обоев, неровность укладки плитки. Боялись, что массовые отделочные работы, которые начались по программе реновации, выявят низкое качество отделочных материалов. Но, когда начали проводить испытания, то очень мало выявили несоответствий по плитке, обоям, ламинату. Зафиксировано только одно несоответствие», – сказал Музыченко.

Он добавил, что за 5 лет существования центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (с 2012 года - ред.) замечена тенденция снижения количества нарушений. В Москве строители знают о центре и проверочных работах.

«Застройщики, подрядчики и заказчики обращаются напрямую и просят испытать материалы, которые они хотят купить, чтобы на стадии строительства никто не приехал и не наказал на некачественный материал. Грубых нарушений никаких нет, что касается отделочных работ. Есть те, которые устраняются оперативно», – подчеркнул Музыченко.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.