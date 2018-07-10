РИАМО - 10 июл. За весь прошлый год добровольцы помогли сотрудникам МВД найти несколько тысяч пропавших людей, из них треть – это несовершеннолетние, сообщил во вторник на I Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов в доме правительства Московской области министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«В прошлом году с помощью волонтерских организаций было разыскано несколько тысяч пропавших людей. Почти треть из них - несовершеннолетние. Всем понятно, что на сколько качественно будет развернуто поисковое мероприятие, тем больше будет спасено человеческих жизней», - сказал Колокольцев.

Он добавил, что полиция всегда рассчитывает на помощь добровольцев поисково-спасательных организаций.

«Мы всегда рассчитываем на партнерские отношения, МВД в каждом втором регионе заключило соглашение о совместной работе с волонтерской организацией по поиску пропавших людей, мы эту работу будем продолжать», - сказал министр.

Во вторник в доме правительства Московской области проходит I Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших государственных корпораций, а также бизнеса, добровольных поисково-спасательных отрядов - из более 40 регионов.

На площадках форума участники смогут обменяться опытом, поделиться лучшими практиками региональных добровольных поисково-спасательных отрядов, а также привлечь внимание общественности к проблеме поиска пропавших людей.