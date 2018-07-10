РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Активисты подмосковного Подольска поделятся своим опытом в области волонтерского движения и работой Школы вожатых на первой смене молодежного форума «Я – гражданин Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске 9 июля на областной молодежный образовательный форум «Я – гражданин Подмосковья» отправилась первая делегация округа, состоящая из 10 человек. Группу возглавила специалист по работе с молодежью центра «Максимум» Светлана Подшибякина. Подольчане планируют не только принять участие в мероприятиях форума, но и поделиться своим опытом в области волонтерского движения и работой Школы вожатых», - говорится в сообщении.

Помимо этого, подольские активисты, в составе около 40 человек, планируют принять участие в работе всех пяти смен форума, которые будут проходить на протяжении всего июля. Каждая из них включает в себя следующие образовательные направления: «Арт-кластер» — для творческих личностей, связанных с искусством; «Активный гражданин» — для студентов, молодых парламентариев; «Business Camp» — для предпринимателей и новаторов; «Медиасфера» — для блогеров, журналистов, сотрудников ММЦ; «Lifestyle» — для спортсменов, экологов, молодых тренеров и «ЯволонтерМО» — для добровольцев, активистов волонтерских движений.

Основной целью форума является создание условий, при которых молодые и активные люди, желающие сделать Подмосковье лучше, смогут продемонстрировать свои таланты и проекты, найти единомышленников.