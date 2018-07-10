РИАМО - 10 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник призвал глав муниципалитетов, которые затягивают сроки решения проблем жителей с портала «Добродел», внимательно отнестись к работе с поступающими жалобами.

«Прошу глав еще раз обратить внимание на информацию, которая предоставлена из системы «Добродел». Порядок во дворах - это, конечно, прерогатива управляющей компании, с тесным взаимодействием с муниципальными органами власти. Прошу вас, коллеги, те, кто попали в «красную» зону, очень внимательно к этому отнестись», - сказал Воробьев.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области – министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев назвал муниципалитеты Подмосковья, которые затягивают решение проблем с «Добродела». В частности, сроки не соблюдают Богородский городской округ, Солнечногорский район, Электросталь, Жуковский, Пушкинский район, Волоколамский район, Ликино-Дулево, Дзержинский и Раменский район.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.