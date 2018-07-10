РИАМО - 10 июл. Специалисты в сфере стройнадзора за шесть месяцев 2018 года проверили 25 домов, строящихся по программе реновации жилфонда Москвы, сообщил журналистам во вторник директор подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) Виктор Егоров.

«В первом полугодии центром экспертиз совместно с Мосгосстройнадзором на 25 жилых домах, строящихся по программе реновации, проведено 70 проверок и выполнено 1345 государственных работ», - сказал Егоров.

Он добавил, что центр экспертиз выполняет 371 вид различных испытаний и измерений строительных конструкций и материалов. Для выполнения экспертиз имеется более 850 единиц современного высокоточного оборудования. В первом полугодии в центре были введены 23 новые работы, их них 17 по реновации.

«С начала года выполнено более 8,5 тысяч государственных работ. Совместно с Мосгосстройнадзором проведено более 1 тысячи проверок различных объектов строительства. Более половины из них - это исследования монолитных и железобетонных конструкций», - сказал Егоров.

Он также сообщил, что во втором полугодии предстоит выполнить 8 тысяч государственных работ, в том числе с качеством жилья на объектах реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.