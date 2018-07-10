РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 10 июл. Памятник Борцам революции во Дворе Стачки 1885 года перед зданием управления хлопчатобумажного комбината в Орехово-Зуеве готовится к реставрации, расходы составят около 5 миллионов рублей, сообщил председатель комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации муниципалитета Александр Сергеев.

«В настоящее время благодаря депутату Мособлдумы Эдуарду Живцову, изысканы средства на проведение ремонта и реконструкции памятника Борцам революции во Дворе Стачки 1885 года. Планируется благоустроить территорию вокруг исторического объекта, реконструировать и обновить сам памятник, переложить бордюрную плитку, восстановить освещение, частично — газонное покрытие. Фундамент также будет восстановлен, а земляные «провалы» — ликвидированы. К ремонту приступим в августе, пока ведется работа по оформлению необходимой документации», — сказал Александр Сергеев.

По его словам, на преображение памятника планируется затратить около 5 миллионов рублей.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, барельефы изготовят заново, по фотографиям, чтобы максимально приблизить к первоначальному варианту. По предварительным расчетам ремонт завершится к концу октября 2018 года.