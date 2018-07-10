РИАМО - 10 июл. Более 295 миллионов рублей административных штрафов за нарушения в сфере строительства были направлены в столичный бюджет в первом полугодии 2018 года, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

По его словам, в результате надзорной деятельности ведомства в первом полугодии этого года выдано 3,3 тысячи предписаний об устранении нарушений, в первом полугодии 2017 года таких предписаний было 3,8 тысячи. Большая часть нарушений устранена.

«В бюджет города поступило 295,4 миллиона рублей административных штрафов, в федеральный - 23,9 миллиона рублей. В 2017 году за аналогичный период поступило 281,4 миллиона и 25,2 миллиона рублей соответственно», - сказал Музыченко.

Он добавил, что в саморегулируемые организации направлено 1921 обращение для принятия дисциплинарных мер в отношении нарушителей.

«Эффективность взыскания достигнута благодаря доказательной базе, сформированной на основе инструментального контроля, а также более тесному взаимодействию с судами и службой судебных приставов», - заключил Музыченко.