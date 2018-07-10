РИАМО - 10 июл. В Московской области за первое полугодие 2018 года в брак вступили 21,5 тысяч пар, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 23 тысячи, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В первом полугодии 2018 года в Московской области зарегистрировано 21,5 тысяч браков. За аналогичный период прошлого года в Московской области было зарегистрировано примерно столько же браков – 23 тысячи, а за весь прошлый год – более 58,5 тысяч браков. Всего в Московской области насчитывается более сотни органов записи актов гражданского состояния», – сказала Забралова.

Она добавила, что в регионе наблюдается снижение количества разводов: за шесть месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано 16,5 тысяч разводов, а год назад эта цифра составляла 16,8 тысячи.

«Органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В Московской области насчитывается 54 центра по сохранению семей. С семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства. В среднем, в год на базе этих центров проводится свыше 750 занятий», – отметила Забралова.

В День семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля, более 1,2 тысячи подмосковных пар зарегистрировали брак, а 68 семейных пар Подмосковья, проживших в браке 25 и более лет, были награждены медалью «За любовь и верность».