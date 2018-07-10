РИАМО - 10 июл. Богородский городской округ, Солнечногорский район и Электросталь имеют больше всего просроченных жалоб, поступивших властям от жителей через интернет-портал «Добродел», сообщил во вторник заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.

«В нашей традиционной таблице просрочек, к сожалению, практически все муниципальные образования, которые у нас традиционно испытывали проблемы со своевременной обработкой, наращивали просрочки. Богородский городской округ вышел в первый раз за 1 тысячу просроченных сообщений, Солнечногорский район, Электросталь, Жуковский, Пушкинский район, Волоколамский район, Ликино-Дулево, Дзержинский, Раменский район у нас по просрочкам растут», - сказал Шадаев на заседании подмосковного правительства во вторник.

Он добавил, что чаще всего жители жалуются на уборку территорий, ненадлежащее состояние детских площадок и ямы во дворах.

«Что касается основных проблем, хочется отметить, что на протяжении последних недель у нас в топе были проблемы, связанные с несанкционированной свалкой и навалом мусора. Несколько недель это было на первом месте. Сейчас мы видим, что она ушла из десяти основных категорий и переместилась на 15-е место. Это, наверное, подтверждает эффективность работы того оперативного штаба, который создали по решению этих проблем, возглавляет его Татьяна Витушева (глава Госадмтехнадзора Московской области – ред.)», - добавил Шадаев.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, в настоящий момент на портале «Добродел» насчитывается свыше 6,6 тысячи не закрытых по вине исполнителей вопросов.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.