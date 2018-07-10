РИАМО - 10 июл. Работы реконструкции Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда №728 до обводной дороги города Подольск планируют ускорить, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реконструкцию Варшавского шоссе в районе Подольска. 16 марта 2018 года он открыл новую эстакаду через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого в Щербинке. В настоящее время завершено бетонирование плиты перекрытия тоннеля на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная, ведутся работы на всех внеуличных пешеходных переходах», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

До начала реконструкции на Варшавском шоссе было по две полосы движения в каждом направлении, отсутствовали съезд с основного хода на улицу Маршала Савицкого и внеуличные пешеходные переходы, а также движение затрудняло большое количество светофорных объектов.

В настоящее время на тоннельной части ведется разработка и вывоз грунта, устройство выравнивающих стен, устройство гидроизоляции стен, бетонирование банкеток. Работы на объекте ведутся по проекту реконструкции Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда №728 до обводной дороги города Подольск, включая транспортную развязку с обводной дорогой.

Транспортный тоннель на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении. Длина перекрытой части 80 метров, общая длина с рамповыми участками – около 410 метров.

Кроме тоннеля, уже построена эстакада через Варшавское шоссе на улицу Маршала Савицкого, четыре пешеходных моста, два подземных пешеходных перехода, более 630 метров шумозащитных экранов.

Всего предстоит построить и реконструировать 3,7 километра Варшавского шоссе и 2,1 километра боковых проездов. Полностью работы на участке магистрали планируется завершить в 2018 году.