РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 10 июл. В подмосковном Дзержинском заменили старые трубы водоснабжения на пластиковые, эту работу провели в рамках проекта губернатора Московской области «Чистая вода», сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко в своем аккаунте в Instagram.

«Продолжаем реализацию программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода». В ее рамках производим замену старых труб на новые пластиковые», - написал Панаморенко.

Он добавил, что пластиковые трубы служат дольше. По словам Панаморенко, качество воды после замены труб станет лучше.

В Подмосковье уже несколько лет реализуется губернаторская программа «Чистая вода», цель которой - обеспечить почти каждого жителя чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Сегодня Подмосковье является регионом-лидером среди других субъектов РФ по обеспечению жителей чистой водой.