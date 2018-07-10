РИАМО - 10 июл. Запуск движения по Северо-Западной хорде (СЗХ) разгрузит Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе в среднем на 15%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Новая скоростная трасса соединит крупные вылетные магистрали. Ее открытие позволит снизить транспортную нагрузку на ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо (ТТК), МКАД и прилегающие участки вылетных магистралей примерно на 15%», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марат Хуснуллин.

Он отметил, что пробег автомобилей при поездках между соседними районами сократится примерно на 10%.

Хуснуллин напомнил, что Северо-Западная хорда объединит территории четырех округов города – Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного.

Общая протяженность дорог СЗХ составит 83 километра. Она протянется от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы. На новой магистрали появятся два моста, семь тоннелей, 16 эстакад и 30 пешеходных переходов.

Ранее Москвы Серей Собянин, открывая 9 июля движение на эстакаде с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина, заявил, что формирование дорожной сети Северо-Западной хорды фактически завершено.