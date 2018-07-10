РИАМО - 10 июл. Свыше 20 тысяч нарушений выявлено у объектов недвижимости в Москве за первое полугодие текущего года, основная часть нарушений связана с качеством работ и содержанием стройплощадок, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

«За 6 месяцев 2018 года комитет произвел более 5,3 тысячи проверок. В первом полугодии 2017 года – около 5,9 тысячи проверок. По итогам проверок выявлено свыше 20,7 тысячи нарушений. В первом полугодии 2017 года было выявлено 24,1 тысячи нарушений», – сказал Музыченко.

Он добавил, что в числе выявленных нарушений в текущем году 7,7 тысячи касались качества работ, 3,1 тысяча – содержания стройплощадок.

Остальные связаны с отсутствием исполнительной документации, отступлением от проектных решений, нарушением требований пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

«Причины нарушений – слабый отбор подрядчиков, в том числе по бюджетным объектам, привлечение низкоквалифицированной рабочей силы, а также ненадлежащий строительный контроль лицами, осуществляющими строительство», – подчеркнул Музыченко.

Он добавил, что каждая шеста проверка осуществлялась с проведением инструментального контроля экспертами подведомственного Мосгосстройнадзор ГБУ «ЦЭИИС».