РИАМО - 10 июл. В ближайшие пять лет в Москве проведут благоустройство порядка 24 тысяч дворов, чтобы создать комфортные условия для горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За последние восемь лет в Москве в кратчайшие сроки созданы комфортные городские пространства. По новым стандартам в течение ближайших пяти лет должны обновиться почти 24 тысячи дворов», - сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что вложения в благоустройство быстро окупаются. На отремонтированных улицах посещаемость торговых точек выросла примерно на четверть.

«Цена недвижимости, в том числе жилья, выросла на 6-7%. В начале 2008 года на этих улицах находилось 12,5-15% свободных коммерческих площадей. А сегодня их уже только 3,5%», - добавил Бирюков.

По его словам, в этом году в городе также обновят 82 парка, площадь благоустройства превысит 1460 гектаров.

«До 1 августа приведем в порядок участок площадью 30 гектаров около главного входа ВДНХ и 17 фонтанов на самой выставке. В этом году новые пешеходные зоны появятся около метро «Улица 1905 года», в кварталах рядом со Спасоглинищевским переулком. В парке Горького откроется дополнительный вход с Ленинского проспекта», - рассказал заммэра.