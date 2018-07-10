РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД еженедельно будут проверять соблюдение водителями округа правил по перевозке детей, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник 8 батальона ДПС.

С января по май текущего года инспекторами 8 батальона ДПС было составлено более 300 административных протоколов за нарушение правил перевозки людей. Также за данный период произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых трое детей получили травмы различной степени тяжести, двое из них являлись как раз пассажирами транспортных средств.

«В целях снижения количества аварий с участием детей инспекторы ДПС 8 батальона на территории обслуживания, в том числе в Подольске, еженедельно (в течение июля - ред.) проводят профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений правил перевозки детей», - говорится в сообщении.

Перевозить детей до семи лет можно в специальных креслах, соответствующих возрасту и росту ребенка, а дети старше семи лет должны пристегиваться штатными ремнями безопасности. За нарушение правил перевозки детей водителям грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.