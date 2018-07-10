РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В микрорайоне Кутузово Подольска 15 июля проведут праздничное мероприятие «Под крылом ангела», в ходе которого проведут благотворительную ярмарку и фримаркет, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия, старшая сестра Георгиевского сестричества Евгения Самоделкина.

«В микрорайоне Кутузово на поляне у стелы Архангела Михаила волонтеры Георгиевского сестричества милосердия 15 июля проведут праздничное мероприятие «Под крылом ангела». В программе мероприятия музыкальный концерт, детская анимация, различные мастер-классы, благотворительная ярмарка и фримаркет хороших вещей», - сказала Самоделкина.

Помимо этого, все желающие смогут сделать аквагрим и многое другое. Начнется праздник в 15:00 и будет проходить до 18:00. Посетить мероприятие смогут все желающие бесплатно.