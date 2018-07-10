РИАМО - 10 июл. В четырех муниципалитетах Московской области - Реутове, Жуковском, Долгопрудном и Серпуховском районе – активно продолжают ремонтировать дороги, в этих муниципалитетах отмечены наиболее высокие темпы, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

«Ивантеевка и Лобня уже выполнили ремонт. Наиболее высокие темпы набрали Реутов, Серпуховский район, Жуковский, Долгопрудный. Уже традиционно Дубна, в передовиках также числятся Сергиев Посад, Дмитровский округ и Химки», - сказал Тресков.

По его словам, в аутсайдерах - Кашира, Подольск, Протвино, Пущино, Фрязино, городской округ Ликино-Дулево, Богородский городской округ.

Ранее Тресков сообщил, что на территории Подмосковья отремонтировали порядка 60% дорог от утвержденного плана на текущий год, полностью работы планируют завершить к началу осени.