РИАМО - 10 июл. В этом году в Подмосковье проведут замену более 3,5 тысяч павильонов на остановках общественного транспорта, на них появится освещение и Wi-Fi, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«Вместе с ремонтом дорог в текущем году реализуется программа по замене остановок, в ходе которой предполагается заменить 3,6 тысячи остановок. Остановки будут меняться в пределах ЦКАД и в крупных районных центрах», - сказал Тресков.

Он добавил, что в центре городов установят более 700 остановочных павильонов, вне центра - порядка 2,5 тысяч. Еще 445 остановок будут межгородского типа.

«Остановки отличаются по размерам, применяемым материалам и различным решениям, а также по количеству сидячих мест. Приспособление «антибомж» применяться не будет», - отметил Тресков.

Остановочные пункты оборудуют освещением, видеокамерами, Wi-Fi и приспособлениями для рекламы.