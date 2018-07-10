РИАМО - 10 июл. В Подмосковье в этом году отремонтировали 11 дорог, ведущих к крупным предприятиям, и 34 дороги к объектам ЧМ-2018, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«В текущем году отремонтировали 11 дорог, ведущих к крупным предприятиям», – сказал Тресков.

Он добавил, что в регионе также отремонтировали 34 дороги, ведущие к объектам чемпионата мира по футболу-2018, план был выполнен полностью.

«В Бронницах заблаговременно отремонтировали дорогу на базу, где проживала сборная Аргентины», – подчеркнул министр.

Ранее он сообщил, что около 60% дорог от плана на 2018 год уже отремонтировали в Подмосковье. Все работы по ремонту дорог региона планируется завершить до 1 сентября.