РИАМО - 10 июл. Свыше 1,5 тысяч единиц техники и 7,5 тысяч человек участвуют в ремонте региональных дорог на территории Подмосковья в текущем году, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«В ремонте региональных дорог в настоящее время задействованы свыше 1,5 тысяч единиц техники и 7,5 тысяч дорожных рабочих. Дорожники опережают план по ремонту региональных дорог на 11%», – сказал Тресков.

По его словам, из 88 запланированных к ремонту дорог с сайта ОНФ «Убитые дороги» уже отремонтировали 43.

Ранее он сообщил, что около 60% дорог от плана на 2018 год уже отремонтировали в Подмосковье. Все работы по ремонту дорог региона планируется завершить до 1 сентября.