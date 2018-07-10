РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. В РКК «Энергия» в подмосковном Королеве вручили дипломы выпускникам факультета «Ракетно-космическая техника» МГТУ имени Баумана, сообщается на странице корпорации в Instagram.

Дипломы выпускникам вручили летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Александр Александров, заместитель декана факультета РКТ МГТУ имени Н.Э. Баумана Максим Поклад, соратник Королева и научный консультант корпорации Вахтанг Вачнадзе, генеральный директор ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» Игорь Мальцев, заместитель генерального конструктора Раис Магжанов. Со словами напутствия к выпускникам обратились работники корпорации, преподаватели факультета РКТ МГТУ имени Баумана Юрий Воробьев и Владимир Романенков, которые являются руководителями практики студентов.

«Из 28 выпускников, получивших свидетельство о высшем образовании, семь человек окончили МГТУ имени Н.Э. Баумана с красным дипломом, при этом пятеро из них обучались по целевому набору РКК «Энергия». Шестнадцать новоиспеченных специалистов уже написали заявления о приеме на работу в корпорацию», - говорится в сообщении.

На память выпускникам вручили энциклопедии, посвященные жизни и творчеству инициатора создания факультета «Ракетно-космическая техника» Сергея Королева, а обладатели красных дипломов получили также часы с символикой Корпорации.