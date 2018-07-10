РИАМО - 10 июл. Уже порядка 1,5 миллионов обращений жителей Подмосковья, поступивших на интернет‑портал «Добродел», обработали, в частности, в 2018 году - почти 500 тысяч запросов, сообщил во вторник на заседании правительства Подмосковья заместитель председателя правительства Московской области – министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максут Шадаев.

«На прошлой неделе мы получили более 16 тысяч сообщений, жалоб и вплотную приблизились к цифре - 1,5 миллиона обработанных жалоб в нашей системе», - сказал Шадаев.

Он добавил, что практически 500 тысяч сообщений было обработано в течение 2018 года.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи исполнителю вопроса на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.