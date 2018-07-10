РИАМО - 10 июл. Туристы, приехавшие в Москву на матчи чемпионата мира по футболу, снимают уличные украшения, чтобы увезти их с собой в качестве сувенира из российской столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Гости столицы радуются, когда ночью бывают на Никольской, Большой Дмитровке. Некоторые даже снимают уличные украшения. Чаще всего это светодиодные лампочки с рисунками в виде журавлика, гуся, утки, волчонка или зайчика. Мы не против. Потом новые лампочки вывесим. А у болельщиков останется сувенир из Москвы», - сказал Бирюков в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что перед мундиалем в столице обновили около 80 мест гуляний и мест проведения турнира.

«Весь город сегодня находится под постоянным контролем всех служб, в том числе и коммунальных. Пусть туристы и москвичи радуются спортивному празднику. А городские службы должны незаметно выполнять свою работу. Например, на улице сломали лавочку, а мы быстро ее заменили. С начала чемпионата около 600 лавочек пострадало, но мы тут же поставили новые», - добавил Бирюков.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля. Финальный матч состоится в Москве.