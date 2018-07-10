РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 июл. Грузовой корабль «Прогресс МС-09», разработанный в ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве, успешно пристыкован к МКС, сообщается на странице корпорации в Instagram.

Автоматическая стыковка грузовика со стыковочным отсеком №1 (СО1) МКС состоялась в 4:31 по московскому времени во вторник. Контролировали процесс причаливания с борта станции российские космонавты – бортинженеры Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

«Десятого июля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-09» разработки и производства РКК «Энергия» успешно пристыкован к МКС. Ракета с кораблем стартовала с площадки №31 космодрома Байконур в 00:51 по московскому времени. По данным телеметрической информации, отделение корабля от третьей ступени ракеты прошло штатно в расчетное время. Зафиксировано раскрытие антенн и панелей солнечных батарей. Корабль был взят на управление специалистами Главной оперативной группы управления полетом Российского сегмента Международной космической станции в ЦУП и пристыкован к МКС по двухвитковой схеме», - говорится в сообщении.

Сверхкороткая двухвитковая схема сближения, разработанная в РКК «Энергия», была применена для запуска транспортного грузового корабля к орбитальной станции впервые в истории. Переход на технологию быстрой стыковки обеспечивает улучшение эксплуатационных характеристик корабля, значительно повышает уровень комфортности полета для экипажа и позволяет космонавтам быстрее адаптироваться к жизни на станции.

Планируется, что в дальнейшем сверхкороткая схема будет применяться для пилотируемых пусков к МКС, в том числе и туристических полетов, и в ходе реализации лунной программы.