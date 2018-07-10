РИАМО - 10 июл. На территории Подмосковья отремонтировали порядка 60% дорог от утвержденного плана на текущий год, полностью работы планируют завершить к началу осени, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

«Всего отремонтировано 2,9 тысячи дорог – это более 3,1 тысячи километров. В настоящий момент выполнено уже 60% годового плана. Ежедневно полностью ремонтируется не менее 30 километров дорог», – сказал Тресков.

Он добавил, что на портале «Добродел» размещена вся информация о ремонте дорог, там жители могут видеть, какие дороги и где планируются к ремонту.

«Жители через «Добродел» проголосовали за ремонт 639 дорог, в настоящий момент по 141 дороге ремонт уже закончен», – заключил министр.

Все работы по ремонту дорог региона планируется завершить до 1 сентября.

На сайте «Добродел» в разделе «Дороги 2019» проходит сбор предложений по ремонту и благоустройству автодорог на 2019 год, от жителей Подмосковья уже поступило более 42,5 тысячи предложений.