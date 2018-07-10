РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. Долги на сумму свыше 6 миллиардов рублей накопили за жилищно-коммунальным услуги, банковские кредиты и налоги жители подмосковного Красногорска, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» судебный пристав-исполнитель Красногорского отдела судебных приставов Антон Ивлев.

«В нашем отделе почти 14,9 тысяч производств на общую сумму 6,3 миллиарда рублей. К сожалению, в Красногорске тяжелая ситуация с оплатой услуг ЖКХ. Еще одна категория – просрочка платежей по кредитам. Также у красногорцев довольно большая задолженность по налогам перед разными бюджетами», – сказал Ивлев.

Он отметил, что те, кто берут заем в микро-финансовой организации, неожиданно для себя могут оказаться должны крупную сумму.

«Граждане берут небольшие суммы и часто относятся к выплатам легкомысленно, и это ошибка: заняв всего 5 тысяч рублей, через год просрочки можно оказаться в долгу на 30-50 тысяч рублей», – сказал Ивлев.

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