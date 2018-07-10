РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В детском парке микрорайона Климовск Подольска по просьбе жителя отремонтировали и покрасили элементы на детской игровой площадке, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой отремонтировать элементы в детском парке культуры и отдыха на Заводской улице в микрорайоне Климовск.

«По данному вопросу сообщаю, что были проведены работы по текущему ремонту детской игровой площадки, в частности были заменены деревянные основания, покрашены элементы детской игровой площадки. Также информирую о том, что вопрос установки нового детского игрового комплекса будет рассмотрен при формировании плана работ на 2019 год, с учетом выделенного финансирования», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

На данный момент в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте» проводится голосование по выбору нового детского городка, который планируют установить взамен существующему, в детском парке данного микрорайона. Жителей округа призывают выбрать один из двух вариантов.