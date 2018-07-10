РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 июл. Алименты на общую сумму свыше 40 миллионов рублей задолжали своим детям жители подмосковного Красногорска, сообщил в интервью «РИАМО в Красногорске» судебный пристав-исполнитель Красногорского отдела судебных приставов Антон Ивлев.

«По алиментам у нас сейчас находится около 400 производств на сумму 40,5 миллионов рублей», – сказал Ивлев.

Он уточнил, что выплата алиментов относится к первоочередным долгам, и у приставов есть возможности воздействовать на алиментщиков.

«Мы признаем таких граждан безвестно отсутствующими, ведем работу по ограничению специальных прав – помимо водительского удостоверения это может быть охотничий билет, право на управление самоходными и маломерными судами, а также летательными аппаратами», – сказал Ивлев.

Как действенную меру он назвал ограничение на выезд из страны. Если по другим долгам запрет начинает действовать с суммы задолженности в 30 тысяч рублей, то по алиментам – с 10 тысяч рублей.

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