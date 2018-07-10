РИАМО - 10 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал членов регионального правительства и глав муниципальных образований принять активное участие в работе форума «Я - гражданин Подмосковья» в этом году.

«Обращаю внимание наших глав территорий, членов правительства, которые традиционно участвуют в секциях, проводят лекции. Прошу в этом году также проявить активность», - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

Губернатор добавил, что в форуме «Я - гражданин Подмосковья» участвуют более 10 тысяч человек.

Молодежный образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья» проходит в Егорьевске. Основной целью форума является создание условий, при которых молодые и активные люди, желающие сделать Московскую область лучше, смогут продемонстрировать свои таланты и проекты, а также найти единомышленников.

Форум проходит сменами по четыре дня: 9-13 июля - первая смена, 13-17 июля - вторая смена, 17-21 июля - третья смена, 21-25 июля - четвертая смена, 25-29 июля - пятая смена.

Каждая из смен включает в себя следующие образовательные направления: «Арт-кластер» - для творческих личностей, связанных с искусством; «Активный гражданин» - для студентов, молодых парламентариев; Business Camp — для предпринимателей и новаторов; «Медиасфера» - для блогеров и журналистов; Lifestyle — для спортсменов, экологов, молодых тренеров; «ЯволонтерМО» - для добровольцев, активистов волонтерских движений.

Участие в форуме может принять любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.