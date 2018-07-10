РИАМО - 10 июл. Благодаря современным методикам спасатели находят практически всех людей, потерявшихся в лесах в Подмосковье, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прогулки в лесах пять лет назад заканчивались тем, что из потерявшихся людей мы находили только семь человек из десяти. Сейчас находим практически всех, благодаря современным методам, геолокации. Сейчас, когда мы звоним на телефон «112», определяется местонахождение человека, который звонит», - сказал Воробьев.

Он отметил, что во вторник в доме правительства Московской области проходит форум добровольных поисково-спасательных отрядов.

«Очень надеюсь, что мы найдем новые методы, подходы к развитию волонтерского движения, добровольчества, в частности», - добавил губернатор.

Направляясь в лес, необходимо взять с собой мобильный телефон с заряженной батареей, свисток, спички, компас, воду, а также надеть яркую одежду, советуют спасатели.

Если вы заблудились, по возможности нужно залезть на дерево и осмотреться. Если вы не можете сориентироваться и знаете, что вас будут искать, необходимо оставаться на месте. Также следует подавать сигналы свистком, стучать палкой по деревьям, это может помочь в поисках.

Также в случае чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру службы спасения «112».