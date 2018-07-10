РИАМО - 10 июл. В соцсетях активизировались перекупщики билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, за возможность посетить финал мундиаля продавцы просят до 2 миллионов рублей, пишет во вторник газета «Известия».

Как фиксируют аналитики, за сутки в соцсетях появляется не меньше 5 тысяч объявлений о продаже билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Цена за место составляет как минимум 15 тысяч рублей – за эти деньги один из пользователей «ВКонтакте» продавал билет на четвертьфинал Франция – Уругвай.

«Другой перекупщик, с которым пообщались «Известия», предлагал сразу четыре билета (два из них первой категории) на финал чемпионата более чем за 1 миллион рублей. Есть и более дорогие предложения. Например, за билет в VIP-ложу на финальный матч продавцы в соцсетях хотят получить 2 миллиона рублей», – отмечается в статье.

Объявления размещаются не только во «ВКонтакте», но и в Facebook, «Одноклассниках», Instagram и других соцсетях, в том числе на английском и испанском языках. Свои предложения публикуют не только россияне, но и гости чемпионата из других стран.

По правилам FIFA, билеты может продавать только официальный сайт чемпионата и партнеры. За перепродажу и обмен билетов без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями нарушителям грозит штраф от 50 тысяч рублей, должностным лицам и предпринимателям без образования юридического лица – от 150 тысяч рублей, а юрлицам – до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для болельщиков, купивших билеты с рук, наказание не предусмотрено.

Газета отмечает, что на официальном портале FIFA в конце прошлой недели билеты на финальный матч стоили от 290 тысяч рублей. Накануне билетов на финальный матч и матч за третье место уже не было. При этом сайт позволяет болельщикам официально перепродать свои билеты, но FIFA берет за это комиссию.

Покупая билеты с рук, можно стать жертвой мошенников, предостерег директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Традиционно перед рейтинговыми спортивными и культурными мероприятиями активизируются жулики и спекулянты, которые пытаются нажиться за счет ажиотажа вокруг масштабного события, напомнил эксперт.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля. Финальный матч состоится в Москве.