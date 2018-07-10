РИАМО - 10 июл. До 1 сентября 2018 года на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы откроются шесть новых детских садов, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«До конца лета текущего года на территории ТиНАО дополнительно введут в эксплуатацию шесть дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) общей вместимостью 1295 мест», – говорится в сообщении.

Четыре детских сада строятся за счет средств городского бюджета, два имеют внебюджетные источники финансирования. ДОУ расположены в поселении Рязановское, поселении Филимонковское, селе Быково, поселке Кокошкино, поселке Сосенское (ЖК «Бунинские луга» и ЖК «Испанские кварталы»).

«В общей сложности не менее 20 детских садов, рассчитанных на 5 тысяч детей, планируется построить в ТиНАО в течение нынешнего и 2019 года. При этом возведение восьми детских садов будет профинансировано из городского бюджета», – отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

За предыдущие шесть лет в новой Москве было введено в эксплуатацию более 30 детских садов, а к 2035 году запланировано строительство еще порядка 300 детских дошкольных учреждений.

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