РИАМО - 10 июл. Порядка 10% от месячной нормы осадков выпало на территории столицы за минувшие сутки, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«Согласно данным с метеостанции на ВДНХ за минувшие сутки выпало 9,3 миллиметра осадков», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что месячная норма осадков в июле для Москвы составляет 94 миллиметра.

Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%.