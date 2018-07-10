РИАМО – 10 июл. Упрощенный визовый режим, который действует в России на время чемпионата мира по футболу, позволил многим жителям стран Африки и Ближнего Востока приехать в РФ, чтобы найти работу или получить политическое убежище, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Чтобы въехать в Россию во время турнира, поклонникам футбола необходимо получить паспорт болельщика (Fan ID), который бесплатно оформляется после покупки билета на матч. Этот документ дает право на многократный безвизовый въезд с 4 июня по 15 июля включительно, покинуть страну необходимо до 26 июля.

«Возможность получить паспорт болельщика действительно используется иностранными гражданами не только для посещения матчей. В движении «Альтернатива» (занимается проблемами миграции и рабства) «Ъ» рассказали, что в последние недели к ним ежедневно обращаются за помощью граждане африканских стран», – пишет издание.

Из бесед с африканцами можно сделать вывод, что в этом регионе появились «агентства», которые за плату оформляют документы для посещения чемпионата, обещая при этом, что в России легко можно будет найти работу и остаться жить. Паспорт болельщика используется иностранцами и как возможность безопасно или менее затратно покинуть свою страну, чтобы попросить политическое убежище.

«Такие конторы централизованно закупают билеты на матчи, на самолет, за 200 долларов оформляют Fan ID, который на самом деле бесплатный. Только приехав в Россию, их клиенты узнают, что не имеют права на легальную трудовую деятельность здесь. Если у кого-то есть возможность купить обратный билет, на это уходят все деньги, и не на что жить в России до вылета», – отметила координатор «Альтернативы» Юлия Силуянова.

По ее словам, каждый день в организации принимают по три-четыре человека – посольство Нигерии сразу направляет своих граждан в «Альтернативу» за помощью. Здесь сотрудники помогают иностранцам связаться с родственниками на родине и найти жилье.

Двое иранских курдов рассказали организации «Гражданское содействие» (занимается проблемами мигрантов), что приехали в Россию по Fan ID и планировали с его помощью пересечь границу с Финляндией, чтобы запросить там убежище. Но когда они двинулись из Выборга в сторону финской границы, их якобы задержали люди в гражданской одежде и доставили в полицейский участок. Там, рассказали курды, уже находились задержанные при аналогичных обстоятельствах граждане Пакистана, Ирана, Бангладеш и стран Африки. Теперь курды собираются просить убежище в России: они заявляют, что в Иране от них требовали сотрудничать со спецслужбами, а за отказ пригрозили смертью.

Известен случай, когда иностранца не пустили в Россию, несмотря на наличие легально оформленного Fan ID. Оппозиционный журналист из Конго прибыл в Россию как болельщик, а на пограничном контроле в аэропорту заявил о намерении подать прошение об убежище. Заявление у него не приняли, пересечь границу не дали и тут же отправили обратно.

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